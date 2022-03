Un home va atacar aquest dimarts un altre armat amb una catana, segons van explicar alguns testimonis a la policia, i li va arrencar el braç. Fonts policials expliquen que els fets van passar al matí, quan «dues persones que eren en un local ocupat van discutir i un d’ells va ferir l’altre».

La baralla, segons van detallar els Mossos d’Esquadra, va tenir lloc en un local ocupat per persones sense sostre al carrer Pedraforca de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), en un espai on viuen «persones vulnerables».

Els Mossos tenen identificat l’agressor, però encara no l’han pogut detenir, segons informa la policia catalana, que indica també que l’autor dels fets no té domicili conegut. Per la seva banda, segons publica Europa Press, la víctima va ser traslladada a l’Hospital de la Vall d’Hebron de Barcelona.