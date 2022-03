Cada dia centenars de marques fan promoció dels seus productes a les xarxes socials. En ocasions, l'estratègia de màrqueting s'efectua a través de sortejos. Mossos d'Esquadra ha alertat que moltes d'aquestes accions per regalar productes no són reals, i molta gent no n'és conscient fins que ja ha estat víctima del frau.

L'iPhone 13 és el darrer producte que ha estat objecte d'estafa en aquesta xarxa social. Segons ha informat el cos policial, els estafadors aprofiten l'últim model d'Apple per enganyar els usuaris d'Instagram. Les víctimes reben un missatge directe o són etiquetats en una imatge del telèfon acompanyada del missatge "ets el guanyador d'un iPhone13". A través de la crida, Mossos ha demanat a tots els usuaris que rebin aquest missatge que no segueixin l'enllaç de la biografia del compte que regala l'smartphone. ⚠️ Si reps un missatge directe o t'etiqueten en una foto a @instagram i et diuen que has guanyat un iPhone 13, no piquis ni segueixis el link de cap bio. És una estafa @osiseguridad pic.twitter.com/vPIy8H6mFP — Mossos (@mossos) 23 de marzo de 2022