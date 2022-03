El web del Congrés dels Diputats és víctima d'un atac informàtic de denegació del servei (DDS) des de múltiples adreces IP, segons han confirmat fonts de la cambra baixa. El web mostra un missatge estàndard de denegació de servei i no es pot accedir a cap dels seus continguts. Segons les fonts del Congrés, l'atac "afecta la disponibilitat de la pàgina web" de la cambra, i en aquests moments els serveis informàtics de la cambra "estan afrontant la situació amb la intenció de normalitzar el servei tan aviat com sigui possible".