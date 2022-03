La consellera de Justícia de la Generalitat, Lourdes Ciuró, ha condicionat el desplegament dels serveis territorials de la conselleria a la «disponibilitat pressupostària». Ciuró ha presentat els nous serveis en una visita institucional que ha fet aquest dijous al matí a Manresa. Ara per ara, aquests serveis només comptem amb una persona, la seva directora que és Bàrbara Minoves que fins fa uns mesos era la representant del departament d’Empresa i Treball al territori.

Amb aquest nomenament, ha explicat la consellera, «volem fer més proper el departament al territori» que «no podia seguir sense una interlocució més enllà de la gerència tècnica» de les comarques de Barcelona, que donaran suport a la nova directora territorial. Respecte als recursos per dotar de musculatura els serveis territorials ha detallat que no hi ha cap calendari previst ja que depèn dels pressupostos, fet que, segons ha recordat, va més enllà de la seva pròpia conselleria.

Per la seva banda, l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha celebrat que «hi hagi aquesta primera pedra dels serveis territorials» i ha remarcat que «ara hi hauria d’haver un desplegament que com es va acordar, en la conselleria de Justícia toca a la nostra ciutat».

Respecte els recursos econòmics, Ciuró ha aprofitat la visita a Manresa per reclamar que l’estat aboni a la Generalitat les taxes judicials que recapta a Catalunya, ja que segons ha dit són recursos per finançar el funcionament de la justícia, que en el cas català és responsabilitat de l’administració autonòmica. També ha reclamat que l'estat aboni 6,5 milions d'euros per les infrastructures judicials que ha construir recentment la Generalitat.

Nova organització judicial més àgil

Més enllà de la presentació de Minoves, Ciuró també ha explicat que de cara l’any que ve es posarà en marxa una nova oficina judicial. Ha detallat que no es tracta d’un nou equipament sinó que serà una nova organització que «afavorirà el circuit dels procediments judicials dins dels jutjats» i acabarà beneficiant a la ciutadania.

Art i drets humans

La consellera de Justícia ha culminat la seva visita institucional a Manresa amb la inauguració d’una exposició artística inspirada en la Declaració Universal dels Drets Humans. Aquesta exposició està organitzada pel Col·legi d’Advocats de Manresa i es pot visitar fins el proper 22 d’abril a la planta baixa dels jutjats de Manresa. En la inauguració de la mostra, Aloy ha destacat que es destini un espai per «parlar d’art i drets humans en un moment en què més que mai hem de tornar a reivindicar els drets humans i la fi d’una guerra que ens toca molt de prop i que molts no entenem».

Per la seva banda, el degà del Col·legi d’Advocats de Manresa, David Casellas, ha recordat que «és un moment molt important per en valor els drets humans que són com aquella peça de porcellana fina, sempre en risc de trencar-se en mil bocins». Ha remarcat que la declaració és del 1948, després de la segona Guerra Mundial que va ser «devastadora» perquè «va destruir bona part del nostre continent i semblava que la humanitat havia après una lliçó però per desgràcies, les guerres han continuat», recordant que n’hi ha a diversos punts del món i que també, a casa nostra hi ha diferents conflictes.

La visita de la consellera a Manresa ha començat amb un reunió amb representants de l’Ajuntament, on entre altres temes, s’ha tractat la commemoració de l’any ignasià. De fet, aquest divendres farà els 500 anys que sant Ignasi va arribar a la capital del Bages. Posteriorment, la titular de Justícia també s’ha reunit amb les autoritats judicials i la junta del Col·legi d’Advocats.