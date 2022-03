Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han desarticulat un grup que concertava matrimonis amb ciutadans estrangers per regularitzar la seva situació administrativa a l'Estat. Agents dels dos cossos van detenir el 16 de març quatre homes i tres dones, d'entre 19 i 61 anys, acusats d'un delicte de matrimonis forçats, coaccions, contra els drets de ciutadans estrangers i pertinença a grup criminal. La investigació es va iniciar al gener, quan la unitat d'investigació de la comissaria de Martorell va tenir coneixement que dues noies, amb discapacitat intel·lectual, havien estat obligades a casar-se amb dues persones que no coneixien i de nacionalitat estrangera, a canvi d'una retribució econòmica.

Els agents van identificar dues persones que es dedicarien a captar dones inicialment disposades a constituir-se com a parella de fet amb homes estrangers extracomunitaris. Si després de la constitució de la parella de fet fraudulenta les dones volien desdir-se, rebien coaccions per part dels captadors.

Els agents van constatar que en tres domicilis d’Olesa de Montserrat i un de Martorell s’havien empadronat fictíciament un alt nombre de persones

Els investigadors van trobar que hi havia una tercera persona al grup encarregada del contacte amb els estrangers que volien regularitzar la seva situació. També s'encarregaven de gestionar la notaria on es formalitzaven les parelles de fet i de contactar amb les persones que permetien empadronar a les parelles de fet en els seus domicilis.

Durant la investigació, i gràcies als òrgans de coordinació policials, es va comprovar que la investigació de la comissaria de Martorell tenia coincidències amb una portada a terme per la Policia Nacional. Un cop compartida la informació es va decidir crear un equip conjunt d’investigació.

Durant aquesta segona fase, els agents van constatar que en tres domicilis d’Olesa de Montserrat i un de Martorell s’havien empadronat fictíciament un alt nombre de persones, coincidint el mateix dia de l’empadronament un home estranger i una dona espanyola. El mateix dia de l’empadronament es constituïen com a parella de fet en una notaria d’Igualada. A més, l’endemà de la constitució de la parella de fet, la persona estrangera abandonava Catalunya en direcció a un país de la Comunitat Econòmica Europea.

14 parelles de fet

La investigació ha determinat que s'havien constituït fraudulentament 14 parelles de fet. Tot i això, continua oberta.

El 16 i 17 de març es van produir les set detencions i entre els arrestats hi havia l'organitzador del grup, les persones que captaven dones per casar-se i les que permetien que s'empadronessin en els seus domicilis. Tots els detinguts tenien una funció clara en el grup i cadascuna de les gestions realitzades els hi reportava un benefici econòmic preestablert. No es descarten més detencions.

Els arrestats van passar a disposició judicial i el jutge instructor va decretar la seva llibertat amb càrrecs.