Els veïns de les Escodines van posar sobre la taula la possibilitat de mobilitzar-se contra la «inseguretat» que asseguren que es viu al barri. Entre les mobilitzacions que proposaven alguns del mig centenar de veïns presents en una assemblea celebrada ahir a la tarda al Casal de les Escodines hi ha la de fer un tall de trànsit, una asseguda col·lectiva a la plaça de Sant Ignasi o manifestar-se setmanalment davant del mateix Ajuntament.

Es tracta d’una inseguretat que ve provocada, segons un comunicat que va llegir la presidenta de l’Associació de Veïns, Carme Carrió, per robatoris, per la presència de grups que consumeixen alcohol a la plaça de la Divina Pastora i que sovint acaben barallant-se entre ells, i també per aldarulls i baralles que provoquen veïns d’immobles ocupats i que, segons asseguren els veïns, s’han arribat a barallar exhibint armes blanques, encara que aquestes s’amaguin un cop hi arriba la policia. Els veïns també asseguren que darrere de diverses d’aquestes baralles, que han acabat amb vidres de portes trencats, hi ha tràfic de drogues. A aquests problemes, tal com ja va explicar Regió7 el 12 de març passat, se n’hi ajunten altres com el de la insalubritat provocada per un colomar en un bloc del carrer dels Caputxins, entre altres situacions.

A l’assemblea, la mateixa Carrió va alertar que els veïns «no aguantem més» davant d’un barri que «s’està guetitzant» però que «les persones que ens l’estimem volem que sigui digne».

A la reunió, en la qual hi havia dos representants dels Mossos d’Esquadra i un de la Policia Local, els veïns els van demanar més presència al barri, a la qual cosa s’hi va comprometre el cos local, tot avançant, però, que la presència constant només és possible durant un temps limitat i que desplaçarà els problemes a altres punts, com ja ha passat en altres indrets de la ciutat. Un desplaçament, però, que els veïns veuen de bon grat perquè asseguren que el barri es troba «en una situació d’emergència social en què no volem viure constantment».

La policia també va insistir als veïns, que, si són víctimes d’algun delicte, ho denunciïn sempre, perquè és de les poques maneres que tenen per fer-hi front, i també que truquin quan hi hagi baralles o qualsevol incident. Carrió va assegurar que cal fer-ho però també va respondre que «la gent està esgotada de trucar» i una veïna justificava que no sempre es truqui: «Visc sola amb una nena. A vegades truco, però no ho puc fer sempre. No hi ha més veïns, saben que qui avisa soc jo, i si passa res, qui em protegeix a mi?», es preguntava.

Un fet que també il·lustra el neguit i la por amb la qual viuen era la intervenció d’un veí que s’ha traslladat fa poc a les Escodines. Explicava que «he vingut per queixar-me que falta llum al carrer Montserrat, però he sentit tot el que heu dit i m’he espantat», sense arribar a exposar altres problemes que, segons va assegurar, també volia tractar. El mateix veí va rebre un fort aplaudiment per donar les seves «felicitats als Mossos i a la Policia Local per venir i un zero patatero a l’Ajuntament per no ser-hi».