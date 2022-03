El llibre Qui va matar l’Helena Jubany es presentarà a Manresa el dimecres 20 d’abril. Aquesta presentació es farà a les 7 de la tarda a l’Espai Òmnium del carrer Sobrerroca, 38, de Manresa. En la presentació del llibre, editat per Ara Llibres i que s’ha posat a la venda recentment, hi haurà el seu autor, el periodista i expert en el cas Yago García, i l’acompanyarà en la presentació el també periodista manresà Joan Piqué. També hi haurà la benvinguda de la presidenta d’Òmnium Bages-Moinaès, Anna Vilajosana.

Justament, la setmana passada el jutge va citar a declarar, per aquest proper divendres, a l'últim i ara únic imputat pel cas, després que un estudi cal·ligràfic de la Policia Nacional hagi atribuït a aquest investigat l'autoria de dos anònims que Jubany va rebre poc abans que la matessin. Per aquest cas, també va estar imputada i fins i tot va entrar a presó, on es va acabar traient la vida, la manresana Montse Careta. Des de llavors, la seva família ha defensat la seva innocència i ha lluitat perquè es trobi l'autèntic culpable de la mort de la jove de Mataró.