El jutjat penal número 2 de Lleida ha absolt un veí de la Seu d'Urgell acusat d'agredir dos agents dels Mossos d'Esquadra durant un tall de la carretera N-260 dut a terme a l'entrada de la Seu d'Urgell en el marc de la vaga general del 21 de febrer de 2019. Segons expliquen des d'Alerta Solidària en un comunicat, el magistrat sosté que de les declaracions dels policies que van actuar en el desallotjament de l'acció de "no es pot deduir la identificació" del jove. L'entitat afegeix que, com que la Fiscalia no ha presentat recurs, es considera que la sentència és ferma. L'investigat, Pol Vidal, estava acusat d'atemptat als agents de l'autoritat i lesions lleus, delictes pels quals li demanaven un any i mig de presó i una multa de 360 euros.

Segons Alerta Solidària, diversos testimonis van contradir la versió policial en seu judicial i la defensa va aportar un vídeo on es veu que el jove no hauria comès els delictes que li imputaven. La resolució judicial s'afegeix a l'arxivament del cas en les altres sis persones que van ser acusades durant la mateixa acció reivindicativa del 21-F, coneguts com "els 7 de la Seu". Des de l'entitat han mostrat la seva "satisfacció" davant la sentència i han tornat a lamentar, segons asseguren, que els efectius policials utilitzin "bases de dades amb contingut polític" per presentar denúncies contra ells.