«Sempre passa el mateix: lloguem els pisos fins que al final deixen de pagar i quan aconseguim fer-los fora sempre ens ho trobem tot destrossat». Aquest és el testimoni de la propietat dels pisos dels números 17-19 del carrer Mossèn Huch de Berga, que per temor a alguna represàlia prefereixen mantenir-se en l’anonimat, ja que en un dels habitatges fins i tot van arribar a trobar una plantació de marihuana, arran d’un petit incendi en el cablejat elèctric del carrer. Ara, però, assegura que han decidit llançar la tovallola i, per evitar uns fets com aquests, un cop marxin els actuals inquilins ja no ho tornaran a llogar.

El propietari explica que a l’edifici hi ha tres habitatges que sempre havien anat llogant. Els problemes, detalla, van començar aproximadament ara fa una dècada i ho atribueix a la crisi econòmica. Tot i això, detalla que «es tracta de pisos molt senzills» i que precisament per aquesta raó, els «lloguem a uns preus molt barats» encara que al final els llogaters «sempre acaben no pagant i nosaltres ens sentim molt impotents i desemparats perquè no hi podem fer res més que iniciar el procés judicial sense saber quant de temps estarem per poder recuperar el pis. No tenim ajuda de ningú, ni de l’administració, ni de la justícia i nosaltres no som un fons voltor», sentencia. A més a més, afegeix que algunes vegades els inquilins que deixen de pagar passen les claus a uns altres ocupes que tampoc paguen cap lloguer fins que finalment aconsegueixen fer-los fora per la via judicial.

Una plantació de marihuana

Entre impagaments, ocupacions i trobar-se els pisos destrossats, una de les sorpreses amb les quals s’han trobat en un d’aquests habitatges, ha estat la d’una plantació de marihuana. En aquest cas, explica, «no teníem cap queixa del llogater perquè anava pagant». La sorpresa, però, va arribar el 22 de novembre quan, arran d’un petit incendi elèctric, van descobrir que el llogater hi tenia una plantació de marihuana, amb unes 530 plantes i havia punxat la llum.

Ara, després d’aproximadament una dècada amb la història que es repeteix com un mantra, assegura que un cop marxin els últims inquilins que hi ha «segurament ho acabarem tapiant, traurem l’aigua, la llum i d’aquí a un temps, si les coses canvien, ja veurem si ho ensorrem o ho venem, però de moment preferim estar tranquils que no pas cobrar dos lloguers miserables i tenir problemes cada dos per tres».