Un manresà ha acceptat nou anys de presó per apunyalar amb un ganivet una jove de 22 anys en una zona boscosa de Collserola, disfressat amb una granota blava i amb una màscara per recrear una escena de la pel·lícula de terror Scream.

L'atac es va produir a mitjans d'octubre del 2020. Al matí, l'home va comprar la disfressa en dues botigues de Manresa i, a la nit, es va dirigir disfressat a una zona boscosa que coneixia, al terme municipal de Cerdanyola del Vallès, amb un pla preconcebut d'assassinar una persona recreant una escena d'una de les pel·lícules de terror a les quals era aficionat.

El processat va identificar la seva víctima passejant el seu gos i distreta mirant la pantalla del mòbil. Després d'assegurar-se que no hi havia més persones a la zona i sabent que el lloc era poc freqüentat, l'home va aprofitar que la noia es trobava sola per clavar-li una ganivetada a l'altura de l'abdomen "guiat pel propòsit d'acabar amb la seva vida", segons remarca l'escrit de la Fiscalia.

La ferida, detalla el ministeri públic, era profunda, i la víctima va començar a sagnar i a demanar auxili. Per sort, diverses persones que eren a prop la van auxiliar i van trucar els serveis d'emergència, que la van poder traslladar ràpidament a l'hospital Parc Taulí de Sabadell. La noia va passar sis dies ingressada a l'hospital, encara que la rehabilitació va durar molt més: va estar de baixa fins al febrer del 2021 i va rebre dos mesos de suport psicològic per l'impacte de l'apunyalament.

L'autor dels fets va fugir després de l'atac, es va desfer de la seva roba i les màscares al bosc i, posteriorment, va llençar el ganivet als voltants de l'estació de Renfe de Cerdanyola del Vallès. Els agents van poder identificar l'autor de la temptativa d'assassinat a través del justificant de compra que l'home havia oblidat a la roba que va abandonar al bosc. El tiquet els va dirigir a Manresa, als locals on havia efectuat la compra de la seva disfressa amb una targeta de crèdit al seu nom.

Quan el van detenir, ha explicat un mosso d'esquadra en el judici, el processat sortia del seu domicili acompanyat per la seva família, i la dona els va confirmar que el seu marit havia arribat a casa de matinada, vestit amb una granota blava i sense la roba que duia quan havia marxat.

L'autor dels fets ha estat condemnat a més dels nou anys de presó, a sis anys de llibertat vigilada i a 23.000 euros d'indemnització per un delicte de temptativa d'assassinat.