Fa una setmana Mossos d'Esquadra va alerta de l'auge d'un frau digital que afecta les principals empreses de paqueteria del país, entre elles Correos. El cos policial ha remarcat aquest dimecres que l'estafa continua activa.

A través d'un fals SMS de Correos, els estafadors reclamen una despesa per a poder reenviar un paquet. Posteriorment, faciliten un enllaç per a dur a terme l'operació de pagament. Mossos ja han advertit que aquest tipus de missatges s'han d'ignorar per evitar la sostracció d'informació privada o diners del compte bancari de la víctima.