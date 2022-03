La família d'Helena Jubany demana als «encobridors del crim» de la bibliotecària que expliquin «tot el que saben» per poder resoldre un cas que en els darrers mesos ha pres una nova dimensió amb la imputació d'un nou sospitós abans que el crim prescrivís. «Ara ja és una qüestió d'humanitat», recita la família en un comunicat en el qual assenyala a dues persones de la Unió Excursionista de Sabadell (UES) que podrien tenir informació. D'altra banda, el jutjat d'instrucció número 2 de Sabadell ha suspès la declaració fixada per aquest divendres de Xavier J., l'acusat d'escriure l'anònim a la víctima setmanes abans de la seva mort, del canvi d'advocat de la defensa. La nova data que s'ha fixat per a la seva declaració és el 20 d'abril.

L'advocat de Xavier J., Marc Pérez, ha demanat posposar la data argumentant que va ser designat tot just aquest dimarts 29 de març i que, per tant, li és «del tot impossible» preparar la defensa «atès el volum de la causa». Pérez afirma que mantenint la declaració per aquest divendres s'hagués causat «indefensió» de l'investigat. Entretant, però, la família d'Helena Jubany no s'atura en l'intent d'esclarir un crim de fa més de 20 anys i ara demana públicament a dues persones de la UES que posin a l'abast de la justícia tota la informació de què disposin: «Després de tants anys d'impunitat no tenim cap dubte que els assassins de l'Helena Jubany són de l'entorn de la UES».

En concret, la família assenyala qui era coordinador de la Secció Natura de la UES, on estava inscrita Jubany, «que va estar coordinant-se per telèfon amb tots els implicats». També apunten a un altre membre de la UES que «va canviar les seves declaracions per fer-les coincidir» amb les del sospitós d'haver enviat els anònims. «En aquell moment van cobrir les coartades falses dels implicats. Els emplacem a explicar tot el que saben. Continuar callant és encobriment d'un assassinat», afirma la família, que recorda que la mort d'Helena Jubany «és un feminicidi» que «no es pot permetre que quedi impune».