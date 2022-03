El conseller d’Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, ha anunciat que es revertirà la decisió presa el 2016 que preveia el tancament de sis dels 22 sectors de trànsit dels Mossos d’Esquadra. Entre els sectors afectats pel tancament i que ara es mantindrà obert hi ha el d’Igualada.

Segons ha explicat Elena aquesta decisió va en línia amb la línia estratègia de més proximitat amb el territori, un model de proximitat que és propi del cos i que permet un millor servei a la ciutadania. “La seguretat viària és una prioritat i en aquest sentit dotar d’efectius les àrees de trànsit dels Mossos i estar a prop del territori és essencial”, ha assegurat.

A part del sector d'Igualada, aquest tancament progressiu anunciat l’any 2016, també preveia tancar les àrees de trànsit de Montblanc, Olot, Mora d’Ebre, Mataró i Sant Feliu de Guíxols. Per tal de revertir la situació, durant els propers anys s’incrementarà el nombre d’efectius en aquests sectors fins arribar a la xifra adequada per a la prestació del servei. Elena ha explicat que la línia de creixement del cos de Mossos d'Esquadra, amb la convocatòria de 800 places cada any, «ha de permetre recuperar aquest servei de més proximitat».

En aquest sentit, s’articularan concursos oposició d’accés a l’especialitat de trànsit per anar cobrint les places que havien anat quedant vacants des que el 2016 es va prendre la decisió de tancar-los. Actualment, aquests sis sectors de trànsit estan 49 efectius per sota de la plantilla desitjada.