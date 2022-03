La vista oral pel desallotjament de l’Ateneu La Polseguera de Moià, es va celebrar, finalment, ahir al migdia als jutjats de Manresa. Ara, les parts estan a l’espera que es dicti sentència.

El judici, aquest per la via civil, ja havia estat ajornat, per errors processals, en dues ocasions, la primera el 25 de gener i la segona el passat 3 de març. Ahir, la defensa d’un dels acusats ho va tornar a demanar al·legant indefensió d’un dels acusats però finalment, el judici va tirar endavant.

A més, el judici es va celebrar malgrat que des dels col·lectius que formen part de La Polseguera exigeixen a la propietat de l’immoble, Aliseda, immobiliària del fons Blackstone i el Banc Santander, que abandoni la via judicial per continuar negociant. A diferència del que va passar ahir, el passat 17 de març, la propietat si que va demanar la suspensió durant un termini d’un mes del judici, en aquest cas per la via penal, contra 14 veïns de Moià que van ser identificats el 10 d’abril del 2021, quan van alliberar l’immoble.

En aquest cas, els veïns estan acusats d’un delicte lleu d’usurpació i continuen a l’expectativa de com acaba el procés judicial. Una portaveu del col·lectiu va explicar, ahir, a les portes dels jutjats, que malgrat que hi ha negociacions entre l’ateneu i la propietat, amb l’ajuntament com a mediador, des de la suspensió del judici penal no s’han tornat a reunir. La portaveu també va exigir «un mínim de coherència» als propietats de l’edifici perquè «no podem seure a la taula de negociacions i l’endemà seure al banc dels acusats davant seu». En aquest sentit, exigeixen la «desjudicialització total del conflicte per poder avançar i trobar-hi una solució». També va assegurar que «seguim fortes i organitzades» per «plantar cara a la repressió».

L’edifici on hi ha la Polseguera forma part d’un complex que estava destinat a habitatges de luxe però que va quedar abandonat quan estava mig construir amb l’esclat de la bombolla immobiliària, ara ja fa més d’una dècada. Actualment hi porten a terme activitats col·lectius com la Xarxa Popular d’Aliments, el Sindicat d’Habitatge, l’Assemblea Feminista i Arran Moianès.