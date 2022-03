L’Audiència de Granada ha estimat el recurs interposat per Juana Rivas, la mare de Maracena (Granada) a qui el govern va concedir l’indult parcial després de ser condemnada per la sostracció dels seus dos fills menors, i ha acordat suspendre la pena de presó imposada per un termini de tres anys, condicionat al fet que participi en programes de parentalitat positiva, tal com sol·licitava l’acusació particular.

L’incompliment d’aquesta condició, així com la comissió d’un nou delicte durant el termini de suspensió que es concedeix, podrà donar lloc a la revocació del benefici de la suspensió.

Juana Rivas està complint pena al seu domicili amb un braçalet de control telemàtic des de finals del desembre passat, i encara li queda aproximadament mig any de condemna. La seva defensa va sol·licitar la suspensió de la pena el 18 de novembre del 2021, després que el Govern li concedís l’indult parcial i rebaixés la condemna la meitat, i el Jutjat Penal 1 de Granada l’hi va denegar el passat 9 de desembre. Després, la defensa va recórrer.

La interlocutòria de la Secció Primera de l’Audiència de Granada, consultada per Europa Press, indica que per acordar aquesta suspensió s’ha tingut en compte que tant l’acusació pública com la particular han estat d’acord amb la concessió del benefici de la suspensió. A més, prossegueix la interlocutòria, no hi ha responsabilitats civils per pagar, «l’apel·lant no té altres antecedents, i no s’aprecia que l’execució de la pena resulti necessària per evitar la comissió per la penada de nous delictes».

La suspensió de la pena està condicionada a l’obligació addicional, sol·licitada per l’acusació particular, de participar en programes de parentalitat positiva, obligació que té relació directa amb el delicte.

La resolució explica que «s’estableix tal obligació també en interès superior dels menors, propis fills de l’apel·lant, havent d’anar dirigida l’actuació dels poders públics a la consecució de tal interès superior». Tal obligació, a més, «es considera necessària per evitar la comissió de nous delictes per la recurrent, almenys en relació amb els seus propis fills, no resultant l’obligació ni excessiva ni desproporcionada».

Per la seva banda, l’italià Francesco Arcuri, el pare dels fills de Juana Rivas, ha sol·licitat al Tribunal Suprem que anul·li l’indult concedit a la seva exparella a l’entendre que va ser arbitrari perquè es va adoptar «malgrat les irregularitats manifestes de l’expedient» i atès que es va concedir de manera exprés, «molt per sota de la mitjana de resolució, que es troba en vuit mesos».