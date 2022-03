Els Mossos d'Esquadra van desmantellar el dimarts una plantació de marihuana al Bruc (Anoia) que es trobava soterrada en una casa particular i a la qual s'accedia a través d'una caseta de jardí. Els agents, que van detenir l'home que tenia la plantació, només hi van trobar sis plantes perquè la collita ja es trobava en la seva fase final. Tot i això, en una habitació de la casa hi van trobar tres quilos de cabdells de marihuana.

A mitjans de gener, els Mossos de la comissaria d'Igualada van iniciar una investigació després de tenir coneixement de la possible existència d’una plantació de marihuana en una casa de la urbanització Montserrat Parc, al municipi d’El Bruc. El passat dimarts, un cop recollits els indicis suficients, van accedir a la finca i van localitzar a l'interior d'una caseta de jardí un forat al terra, tapat amb fustes, que conduïa a una estança soterrada amb tota la instal·lació pel cultiu interior. Només quedaven 6 plantes, en trobar-se el cultiu en la fase final de collita. Desmantellem tres plantacions de marihuana a l'Alt Penedès, l'Alt Empordà i l'Anoia, on trobem un soterrani amagat sota una caseta de jardí. Tres detinguts i 3.000 plantes, 1.000 esqueixos i 3 kg de cabdells intervinguts pic.twitter.com/nwcnfbndLw — Mossos (@mossos) 31 de marzo de 2022 A l’interior de la casa els agents van localitzar en una habitació 3 quilos de cabdells de marihuana. El mateix dia van detenir l'home de 58 anys responsable del cultiu il·legal. A més, aquesta setmana els Mossos també van desmantellar una plantació a Gelida (Alt Penedès) i una a Pont de Molins (Alt Empordà). A la de Gelida la policia hi va intervenir 2.000 plantes i 1.000 esqueixos, i a Pont de Molins es va detenir una família -pare, mare i filla- per un cultiu de 760 plantes.