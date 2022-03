Aquest cap de setmana, del 2 i 3 d’abril, es portarà a terme el gruix de les obres de desmantellament de l’històric peatge de l’AP-7 a Martorell. El peatge està inactiu des del passat 31 d’agost i segons ha explicat el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, aquest cap de setmana es portaran a terme diverses tasques per continuar la retirada dels històrics punts de cobrament. Aquestes obres comportaran que s’hagin de tallar, entre les 4 de la tarda de dissabte i les 10 del matí de diumenge l’enllaç 25 de Martorell, que són la sortida sud i l’entrada nord. De totes formes, detalla el ministeri, no es farà el tall dels punts de forma simultània. Primer, començaran els treballs a la sortida sud i un cop aquests estiguin acabats, s’obrirà de nou i aleshores es tallarà l’entrada nord.

Amb el gruix dels treballs ja fets durant el cap de setmana, en els dies posteriors, diu el ministeri, continuaran les tasques de desmantellament i adequació de l’autopista, que es mantindrà oberta al trànsit.

El ministeri recorda que una de les alternatives per evitar el punt on es faran els treballs són agafar la sortida 27 de l’AP-7 a Gelida, o circular per l’A-2 i l’N-IIa.