La matinada d’aquest divendres s’ha saldat a Manresa amb dos conductors que han donat positiu penal per consum d’alcohol. El primer dels casos es va produir a dos quarts de quatre, a la carretera de Vic de Manresa, on una conductora de 26 anys i veïna de la ciutat, va ser sotmesa al test d’alcohol i va multiplicar per quatre la taxa permesa. En concret, en la primera prova va donar un resultat positiu de 0,92 mg/l en aire espirat mentre que en la segona prova, el nivell va pujar fins als 1,06 mg/l. Per aquesta raó es van instruir diligències policials contra ella.

El segon dels casos es va produir una hora més tard a l’avinguda de les Bases de Manresa. En aquest cas va ser un conductor, també de 26 anys i veí de Manresa, que en la primera prova va donar un resultat de 0,90 mg/l en aire espirat i de 0,92 mg/l en la segona. Com en l’altre cas, es van instruir diligències policials contra el conductor per un presumpte delicte contra la seguretat del trànsit.