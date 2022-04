Els bombers han atès, aquest divendres, sis incidències relacionades amb el vent al Bages. Totes les incidències han estat poc destacades.

A Manresa, han actuat en un tendal que perillava de caure al carrer Francesc Moragues, cap a dos quarts de tres del migdia. Més tard, també han fet la revisió d’una façana al carrer dels Caputxins. Finalment, també a Manresa, han hagut de reforçar un senyal de la C-16 que també perillava de caure.

També han rebut una alerta perquè havien caigut trossos d’uralita a Monistrol de Montserrat, tot i que en aquest cas no han arribat a actuar. Cap a dos quarts de cinc també han atès una incidència a Sallent, on han fet el sanejament d’una façana afectada pel vent. Finalment, a Sant Vicenç de Castellet han rebut una alerta per un arbre que perillava de caure.