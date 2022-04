L'exdona del productor televisiu Josep Maria Mainat, Angela Dobrowolski, s'ha negat a declarar aquest divendres al jutjat que la investiga per l'intent de matar l'exmembre de la Trinca injectant-li insulina el juny del 2020. El magistrat del jutjat d'instrucció número 32 de Barcelona l'havia citada per comunicar-li la interlocutòria que la processa per intent d'assassinat o homicidi i revelació de secrets. Però la defensa de Dobrowolski va presentar un recurs contra aquest escrit demanant l'arxivament de la causa, recurs que ha de resoldre en els propers mesos l'Audiència de Barcelona. Per això, la dona s'ha negat a declarar i ha assegurat als mitjans que manté la mateixa versió des del primer dia.

En sortir de la seva breu compareixença al jutjat, Dobrowolski ha sostingut davant dels mitjans de comunicació el mateix que ha dit sempre i que assegura que es podrà demostrar durant el judici: que ella va salvar-li la vida a Mainat, que no li va injectar res que no hi hagués a casa seva sota recepta mèdica i que només va trigar dos minuts i mig a trucar a emergències quan va veure que l'exmembre de la Trinca tenia un xoc. Només es penedeix de no haver reaccionat abans quan va tenir el segon xoc, ja que va entrar en pànic, ha assegurat.

Fa tres setmanes el magistrat instructor va dictar la interlocutòria de processament, que conclou, almenys provisionalment, la instrucció, i converteix el procediment en un sumari. Per això, aquest divendres se li ha comunicat formalment el seu processament i se li ha donat l'oportunitat de tornar a declarar. No obstant, serà altre cop l'Audiència de Barcelona la que decideixi si la causa s'arxiva o tira endavant i se celebra el judici.

En el seu escrit, l'instructor apuntava que el 23 de maig del 2020 Dobrowolski va accedir, presumptament, al correu electrònic personal de Mainat i es va reenviar al seu propi correu electrònic diversos correus que el productor televisiu s'havia intercanviat amb els seus advocats sobre el divorci i el testament. Això hauria impulsat la dona a actuar el 22 de juny. Cap a les 23 hores, Mainat se'n va anar a dormir després de discutir amb la dona, que prèviament li havia subministrat la medicació que pren habitualment.

Cap a les 2 de la matinada, la dona hauria despertat Mainat i li va dir que li injectaria hormona del creixement i un producte per aprimar-se, tot i que el jutge sospita que li hauria injectat insulina. Mainat patia diabetis tipus 2 i, per tant, no necessitava insulina. Uns 40 minuts després, Mainat va patir una hipoglucèmia severa, però la dona no va trucar al SEM fins les 3.12 hores, més de mitja hora més tard. A les 3.35 Mainat va patir un coma hipoglucèmic i el SEM el va traslladar a l'hospital Quirón de la capital catalana, on es va recuperar.

Tot i que la dona va negar al jutge que injectés insulina a Mainat, el magistrat no es creu la versió de la dona, contrarestada per la declaració de Mainat i els informes mèdics i de les farmacèutiques, que neguen que cap dels dos medicaments que suposadament li va donar, poguessin provocar un coma hipoglucèmic a un diabètic. El magistrat també es basa en les gravacions de les càmeres de videovigilància que Mainat havia instal·lat a casa seva, on es veuen nombroses entrades i sortides de Dobrowolski de la cuina i l'habitació de Mainat. El jutge també té en compte el lapse de temps que va passar entre el primer atac i la trucada al SEM, el fet que la dona estigués cursant l'últim curs de medicina i les declaracions testificals dels sanitaris del SEM i de l'hospital Quirón.

Igualment, van en contra de la processada els informes tècnics sobre el funcionament del glucòmetre que feia servir la dona per mesurar el sucre en sang de Mainat, així com el testimoni d'un informàtic amb el qual Dobrowolski hauria contactat dies després dels fets per accedir a les gravacions de les càmeres de seguretat d'aquell dia. Per tot això, el magistrat la processa pels possibles delictes d'intent d'homicidi o intent d'assassinat i el de revelació de secrets, i l'imposa una fiança de 20.000 euros. La dona ha dit a la premsa que el seu exmarit li passa una assignació mensual, però la té parcialment embargada, excepte l'equivalent al salari mínim interprofessional, perquè ha de pagar despeses judicials.

Ara fa un any l'Audiència de Barcelona ja rebutjava arxivar la investigació pel suposat intent d'homicidi el juny del 2020, amb l'argument que quedaven diligències per practicar, com l'interrogatori dels sanitaris que van atendre el membre de la Trinca la mateixa nit dels fets al seu domicili i posteriorment a l'hospital.

Un informe forense apuntava que la causa de la hipoglucèmia greu que va patir Mainat podria no haver estat la insulina injectada per Angela Dobrowolski, com assegura l'acusació particular, sinó potser un producte per aprimar-se. Per als magistrats calia seguir investigant si la dona va trigar uns 26 o 41 minuts entre el mesurament del nivell de sucre a la seva parella i l'avís als serveis d'emergències, si hi havia un desfasament temporal de l'aparell o si eren veraces o no les dades aportades per la defensa o l'acusació.

La defensa de la dona al·legava que va ser ella mateixa qui va dir als sanitaris del SEM que Mainat era diabètic i va "salvar-li la vida" abans que arribés l'ambulància. També assegurava que la hipoglucèmia va desorientar Mainat, i això hauria provocat la confusió entre les punxades de la infermera amb les de la seva dona quan li va subministrar, entre altres, un producte per aprimar-se, amb el seu ple consentiment. En canvi, Mainat va dir als metges de l'hospital que ell no prenia aquest producte, però va accedir-hi per no discutir amb la seva dona.

El jutge d'instrucció va apreciar com a "element incriminador", els enregistraments d'una càmera de seguretat de la cuina en què s'observa Drobowolski aquella nit, abans de la hipoglucèmia, anar fins a 13 vegades a la nevera i que en ocasions romania durant dos minuts manipulant alguna cosa a l'interior. Quan sortia de la cuina tornava a accedir a l'habitació on hi havia Mainat i, no obstant això, en els 20 minuts anteriors a l'arribada dels facultatius del SEM no va anar a la cuina. "Aquestes visites a la cuina i la permanència a l'habitació sense sortir-ne almenys 20 minuts abans que arribin els facultatius del SEM interpretades aïlladament poden tenir explicacions alienes als fets, però també una explicació incriminatòria" que només després d'una investigació "completa" pot valorar-se, deien els magistrats de l'Audiència.