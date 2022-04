Els veïns del número 28 del carrer Sant Joan Baptista de la Salle estan sense subministrament de gas des d’aquest dimarts passat, 29 de març. I la previsió és que no recuperin el servei, almenys, fins dimarts de la setmana que ve, 5 d'abril, de manera que hauran estat una setmana sense subministrament, segons explica el president de la comunitat Oriol Deitg.

El tall es va produir dimarts al cap a les 12 del migdia, en el marc d’una revisió de la instal·lació general i va sorprendre totalment els veïns. Per una banda, per la forma com els ho van comunicar que va ser amb un cartell que els van deixar a la porta de l’ascensor, sense que ningú els donés cap més explicació. «Van fer la revisió i ho van tallar unilateralment», diu Deitg. D’altra banda, el tall també els va agafar per sorpresa perquè, segons assegura, en el punt on hi ha la fuita, mai han sentit pudor de gas. «Fa cinc anys que visc aquí i el tub sempre ha estat igual. És molt estrany que la fuita hagi aparegut ara», explica el president dels veïns.

La fuita segons detalla, és a fora el carrer, en el tub que connecta la canonada general amb els comptadors. Pel punt on era l’avaria, se n’havia de fer càrrec la comunitat de veïns i segons assegura el mateix Deitg «nosaltres som els primers en voler-ho arreglar». I aquí és on els van començar els problemes, explica. La companyia del gas els va assegurar que ells només són subministradors i que havien de buscar un instal·lador autoritzat perquè es fes càrrec de la reparació de la fuita, extrem que també han confirmat fonts de Negdia consultades per Regió7. Explica que després d’haver contactat amb diferents instal·ladors, la majoria els van dir que fins a final de la setmana que ve no es podien fer càrrec de la incidència. Finalment, el més ràpid que han trobat és Carulla però segons assegura Deitg, els han dit que fins dimarts no es podrà fer la reparació.

De moment, explica que ja han abonat 800 euros a Nedgia perquè autoritzi al canvi del tub. Segons assegura, el pagament es va fer i ja hi autorització perquè es faci i ara només els falta que l’instal·lador faci la reparació. A aquesta quantitat caldrà afegir-hi el que costi la reparació, diu.

Deitg troba «sorprenent» que en el cas del gas «no hi hagi un servei per atendre aquestes emergències per evitar que algú es pugui quedar una setmana sense un subministrament que és bàsic».

De fet, explica que en el seu cas han comprat dos radiadors elèctrics per poder-se escalfar durant uns dies en els quals es preveuen, de nou, baixes temperatures. També detalla, que com que no tenen aigua calenta, en el seu cas es dutxa a casa de familiars, mentre que a la cuina no tenen problemes perquè és elèctrica.