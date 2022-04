Veïns dels carrers Barreres i Tahones de Manresa asseguren estar «desesperats» davant de la situació generada per la presència d’unes ocupes «conflictives» en un habitatge d’un bloc a la cruïlla entre aquests dos carrers.

Segons han explicat a Regió7 diversos veïns de la zona, que prefereixen mantenir-se en l’anonimat pel temor de represàlies, la situació va començar dos anys enrere quan unes noies van ocupar el pis en qüestió. Segons asseguren els veïns, els crits i baralles entre elles, tan a dins com a fora de l’immoble són constants durant les nits.

Els afectats afegeixen, però, que aquestes disputes han anat més enllà de ser entre les convivents i que també han protagonitzat episodis de tensió i amenaces a veïns i altres vianants que passen per la zona, on a més a més hi ha un concorregut parc infantil. En alguna ocasió segons afirmen fins i tot han arribat a llençar electrodomèstics com televisors, ràdios o cafeteres des del balcó del pis.

El propietari d’un dels establiments de la zona també detalla que en el seu cas ni tan sols deixa que accedeixin a l’interior de la botiga per «evitar que creïn problemes».

Segons asseguren els mateixos veïns, hi pot haver incidents a qualsevol hora del dia, però el gruix de la problemàtica acostuma a ser a les tardes i les nits. Els veïns ho atribueixen a què les protagonistes es troben sota els efectes del consum d’alcohol i fins i tot d’altres substàncies, i que moltes vegades al pis hi ha més persones que fan soroll durant tota la nit impedint el seu descans.

Fonts de l’Ajuntament de Manresa, expliquen que enguany la Policia Local ha rebut tres queixes relacionades amb aquest cas. Per la seva banda, els Mossos d’Esquadra també confirmen que es tracta d’un punt problemàtic per la presència de les ocupes.

Els afectats reclamen que hi hagi una solució al respecte i per aquest motiu han presentat una instància a l’ajuntament que ha estat secundada per aproximadament mig centenar de veïns. A la instància hi exposen la situació.

Respecte aquesta instància, que es va presentar el passat 28 de febrer, fonts municipals expliquen que «s’estudiarà i s’atendrà el cas».