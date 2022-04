Els Mossos d’Esquadra han desarticulat una organització criminal, integrada per membres d’un clan familiar de Viladecans, dedicada al tràfic de drogues. La investigació, que s’ha fet en dues fases, ha comportat la detenció de deu persones com autores dels presumptes delictes de pertinença a organització criminal, contra la salut pública, tinença il·lícita d’armes i per defraudació de fluid elèctric. El clan tenia muntada, segons la policia, una estructura en quatre immobles des d’on duien a terme el tràfic de drogues, que els reportava uns ingressos propers als 2.000.000 d'euros anuals.

Durant la primera fase de la investigació, agents de Gavà van dur a terme indagacions policials respecte de l’activitat d’un punt de venda de cocaïna en un immoble de la localitat. Segons van poder acreditar, el pis funcionava com a laboratori on s’hi feia producció, elaboració i manipulació de cocaïna. Els investigadors van dur a terme el març de l’any 2021 un operatiu amb una entrada i escorcoll al domicili. Els mossos hi van intervenir més de 206 grams de cocaïna distribuïts en 80 dosis que, al mercat il·lícit, haurien tingut un valor de 12.000 euros, a més de set quilos de substàncies de tall, bàscules de precisió i 3.200 euros en efectiu.

Al domicili hi havia dues persones que regentaven el punt de venda, que van quedar detingudes i van entrar posteriorment a presó. La investigació va posar de relleu que aquestes dues persones estaven al servei d’un clan familiar establert a Viladecans. A través de la investigació policial es va poder constatar que es tractava d’un punt de venda molt lucratiu, que generava prop de mig milió d’euros en un sol quadrimestre.

Donat que va quedar acreditat que aquest punt de venda de cocaïna formava part de l’estructura que tenia establerta el clan familiar investigat, per a la segona fase de la investigació es va crear un equip conjunt d’investigació entre agents de la Unitat Territorial d’Investigació de Regió Policial Metropolitana Sud i de la Unitat d’Investigació de la comissaria de Gavà. Els policies van establir que el clan funcionava amb una estructura jeràrquica, amb un lideratge que exercia un dels seus integrats i la seva dona. Un altre dels membres actuava com a mà dreta del líder que, entre altres funcions, es feia càrrec del punt de venda desmantellat l’any 2021, i un quart era l’encarregat de gestionar un pis que actuava com a 'guarderia' de la droga.

El sistema que tenien establert en locals tenia un espai principal que era el punt de venda, en procés de reforma pel que fa a mesures de seguretat per evitar intrusions tant d’eventuals grups rivals com de la policia, després de l’operació de l’any 2021. El pis funcionava fins la mitjanit. A partir d’aquesta hora l’activitat es traslladava a un altre domicili, regentat per altres integrants del clan, per continuar l’activitat en la franja de matinada. La guarderia tenia la funció d’emmagatzematge de diverses quantitats de droga i en un quart immoble hi tenien una plantació interior de marihuana.

A la vista de les evidències el 22 de març es va dur a terme el dispositiu d’explotació de la investigació amb quatre entrades i escorcoll en immobles de Viladecans. Els mossos van localitzar diversos rellotges d’alta gamma, documentació i prop de 5.000 euros en efectiu al domicili dels líders del clan; a la guarderia hi van trobar dues armes de foc curtes, una escopeta i 600 cartutxos, a més de bàscules de precisió, 600 grams de substàncies de tall i 62 embolcalls que contenien 70 grams de cocaïna; en un altre pis hi havia la plantació interior de marihuana amb 407 plantes.

Els vuit detinguts que es van dur a terme durant la segona fase de la investigació, entre els quals els líders del clan, van passar a disposició judicial el 25 de març i el jutge va decretar la seva llibertat amb càrrecs.integrada per membres d’un clan familiar de Viladecans, dedicada al tràfic de drogues. La investigació, que s’ha fet en dues fases, ha comportat la detenció de deu persones com autores dels presumptes delictes de pertinença a organització criminal, contra la salut pública, tinença il·lícita d’armes i per defraudació de fluid elèctric. El clan tenia muntada, segons la policia, una estructura en quatre immobles des d’on duien a terme el tràfic de drogues, que els reportava uns ingressos propers als 2.000.000 d'euros anuals.

Durant la primera fase de la investigació, agents de Gavà van dur a terme indagacions policials respecte de l’activitat d’un punt de venda de cocaïna en un immoble de la localitat. Segons van poder acreditar, el pis funcionava com a laboratori on s’hi feia producció, elaboració i manipulació de cocaïna. Els investigadors van dur a terme el març de l’any 2021 un operatiu amb una entrada i escorcoll al domicili. Els mossos hi van intervenir més de 206 grams de cocaïna distribuïts en 80 dosis que, al mercat il·lícit, haurien tingut un valor de 12.000 euros, a més de set quilos de substàncies de tall, bàscules de precisió i 3.200 euros en efectiu.

Al domicili hi havia dues persones que regentaven el punt de venda, que van quedar detingudes i van entrar posteriorment a presó. La investigació va posar de relleu que aquestes dues persones estaven al servei d’un clan familiar establert a Viladecans. A través de la investigació policial es va poder constatar que es tractava d’un punt de venda molt lucratiu, que generava prop de mig milió d’euros en un sol quadrimestre.

Donat que va quedar acreditat que aquest punt de venda de cocaïna formava part de l’estructura que tenia establerta el clan familiar investigat, per a la segona fase de la investigació es va crear un equip conjunt d’investigació entre agents de la Unitat Territorial d’Investigació de Regió Policial Metropolitana Sud i de la Unitat d’Investigació de la comissaria de Gavà. Els policies van establir que el clan funcionava amb una estructura jeràrquica, amb un lideratge que exercia un dels seus integrats i la seva dona. Un altre dels membres actuava com a mà dreta del líder que, entre altres funcions, es feia càrrec del punt de venda desmantellat l’any 2021, i un quart era l’encarregat de gestionar un pis que actuava com a 'guarderia' de la droga.

El sistema que tenien establert en locals tenia un espai principal que era el punt de venda, en procés de reforma pel que fa a mesures de seguretat per evitar intrusions tant d’eventuals grups rivals com de la policia, després de l’operació de l’any 2021. El pis funcionava fins la mitjanit. A partir d’aquesta hora l’activitat es traslladava a un altre domicili, regentat per altres integrants del clan, per continuar l’activitat en la franja de matinada. La guarderia tenia la funció d’emmagatzematge de diverses quantitats de droga i en un quart immoble hi tenien una plantació interior de marihuana.

A la vista de les evidències el 22 de març es va dur a terme el dispositiu d’explotació de la investigació amb quatre entrades i escorcoll en immobles de Viladecans. Els mossos van localitzar diversos rellotges d’alta gamma, documentació i prop de 5.000 euros en efectiu al domicili dels líders del clan; a la guarderia hi van trobar dues armes de foc curtes, una escopeta i 600 cartutxos, a més de bàscules de precisió, 600 grams de substàncies de tall i 62 embolcalls que contenien 70 grams de cocaïna; en un altre pis hi havia la plantació interior de marihuana amb 407 plantes.

Els vuit detinguts que es van dur a terme durant la segona fase de la investigació, entre els quals els líders del clan, van passar a disposició judicial el 25 de març i el jutge va decretar la seva llibertat amb càrrecs.