La Guàrdia Civil ha detingut a les 15.30 hores de diumenge un home de 47 anys després que presumptament hagi matat el seu fill de 10 anys a Sueca, València, amb un ganivet. Els fets, segons les primeres informacions de què disposa Levante-EMV, s’han produït al domicili del presumpte, al nucli urbà de la capital de la Ribera Baixa.

Aquest nou episodi de violència vicaria l’ha descobert la mare, que ha trucat desesperada al 112 perquè l’home s’ha negat a obrir-li la porta quan la dona ha anat a casa seva a recollir el nen, que estava passant el cap de setmana amb el pare.

Quan ha arribat la Guàrdia Civil, ha entrat al domicili i han trobat el nen ja mort, per això l’equip mèdic del SAMU, que s’ha desplaçat al lloc pel centre d’informació i coordinació d’urgències (CICU), només ha pogut intervenir per certificar la mort.

La mare, traslladada a l'hospital

Els metges d’Emergències presents han hagut d’atendre la mare, de 44 anys, que ha patit un atac d’ansietat, i a continuació han decidit traslladar-la a l’Hospital de La Ribera per poder tractar-la amb millors mitjans.

Segons la informació de què disposa Levante-EMV en aquest moment, el presumpte assassí estava denunciat per maltractaments i hi havia en vigor una ordre d’allunyament dictada pel Jutjat de Violència sobre la Dona de Sueca, per tant, l’equip de Mujer-Menor (Emume) de la Comandància de València investiga en quines circumstàncies el menor era al domicili patern després de la denúncia de violència masclista.

En aquest moment, encara no ha transcendit si es mantenia el règim de visites fixat durant el divorci malgrat les denúncies per maltractaments contra l’assassí, que se l’han endut emmanillat a la caserna de Sueca.