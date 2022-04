La Policia Local de Manresa, amb el suport dels Mossos d’Esquadra, va detenir aquest divendres a la nit cinc joves per desobediència i resistència a l’autoritat en negar-se a abandonar uns baixos, al carrer de Sant Llúcia de la capital del Bages. Aquests baixos que havien estat precintats per l’ajuntament per risc d’esfondrament.

Segons fonts de l’Ajuntament de Manresa, la policia local va rebre l’avís a quarts de nou del vespre que hi havia dos individus que intentaven entrar al local en qüestió. Un cop allà, els agents es van trobar cinc persones al seu interior. Se’ls va explicar el risc que suposava estar en aquell lloc però van mostrar la seva voluntat de no abandonar l’immoble i se’ls va informar també que no sortir suposava un delicte de desobediència. Davant la seva negativa en abandonar el local, es va requerir la col·laboració d’un equip d’ordre públic del cos de Mossos d’Esquadra. Els agents van procedir a desallotjar-los i, davant la resistència activa que mostraven, van acabar detenint-los. Els detinguts són cinc joves, de 25, 22, 21, 20 i 19, amb nombrosos antecedents, a qui se’ls imputen els delictes de desobediència i resistència greu a agents de l’autoritat.