El departament de Territori de la Generalitat ha explicat que un autocar que va quedar travessat al mig de la carretera va provocar el tall de la C-16 d’aquest diumenge al vespre i la nit, entre Berga i Cercs. Aquest tall, que va allargar-se més de dues hores, va acabar provocant també el col·lapse de la carretera i que es tallés el Túnel del Cadí per evitar que a la zona s’hi acumulessin més vehicles.

Segon un informe del mateix departament i al qual ha tingut accés Regió7, al matí ja s’havia tirat sal a la carretera i les màquines llevaneus es van activar a un quart de set de la tarda, i davant la intensificació de la nevada, se’n van activar tres més, de manera que aquella hora n’hi havia quatre treballant. Va ser a tres quarts de vuit del vespre quan un autobús va quedar creuat al punt quilomètric 101, entre els túnels de Cercs i Berga, en sentit sud. Aquest vehicle va impedir el pas d’altres vehicles per la carretera, incloses les màquines llevaneus.

Davant d’aquesta situació, es va decidir netejar la C-1411z per poder desviar el trànsit, cosa que es va fer efectiva a tres quarts de nou del vespre. Tot i això, les llevaneus continuaven tenint dificultats per passar, per la presència de l’autocar creuat. De fet, detallen que també hi havia dificultats per poder retirar aquest vehicle que estava taponant la calçada.

Finalment, passades les 9 del vespre i per evitar l’arribada de més vehicles es va tallar el Túnel del Cadí. A tres quarts de 10 de la nit, finalment es va poder retirar l’autobús i mitja hora després es va reobrir el trànsit, tot i que es va mantenir el desviament per donar més fluïdesa al trànsit. Finalment, a les 11 de la nit, la carretera es va reobrir en sentit Puigcerdà i quan faltaven cinc minuts per dos quarts d’una, es va donar la circulació per normalitzada, excepte per a vehicles de gran tonatge, que havien de fer-ho amb cadena.

Aquest dilluns, a les sis del matí, s’hi ha tornat a tirar sal.

Més enllà dels problemes que hi va haver a la mateixa carretera, l’alcalde de Cercs, Jesús Calderer, ha assegurat que el tall va causar alguns problemes de mobilitat per l’excés de vehicles que van entrar al municipi, alguns dels quals es posaven en un carrer de direcció prohibida.

A més, el consistori va rebre la petició d’una família per poder passar la nit en algun allotjament, però després de consultar-ho amb Mossos i amb el Servei de Carreteres de la Generalitat se’ls va comunicar que esperessin a que la via fos reoberta.

Sobre la previsió amb més antelació de la nevada, Calderer considera que «sempre es pot fer més», però recorda que s’esperava que la nevada -en cas de produir-se- fos més aviat anecdòtica i no acumulés els gruixos que es van acabar donant. En la mateixa línia, l’alcalde de Berga, Ivan Sànchez diu que «potser alguna previsió millor s’hagués pogut fer» tot i la imprevisibilitat de l’episodi.

Això sí, Sànchez ha denunciat amb més èmfasi que alguns turismes, en veure l’embús de la C-16, van optar per agafar carreteres secundàries, com a la Nou, i van fer mobilitzar serveis d’emergència durant la nit per ja que també es van quedar atrapats.

D’altra banda, el batlle berguedà assegura que a nivell municipal es va fer una feina «impecable». També ha admès que el fet de ser diumenge, amb la majoria de ciutadans als seus domicilis, va facilitar la tasca de les màquines llevaneus i que no es produïssin contratemps importants. «Ha estat més una estampa bonica i un regal», afegeix.