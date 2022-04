Els bombers han rescatat aquest dilluns al matí un excursionista que ha resultat ferit a Montserrat. Segons han explicat fonts dels Bombers de la Generalitat, l’home ha caigut per un desnivell a la zona del Pou del Gat, on en algunes zones cal ajudar-se de les mans per poder fer el camí. Arran de la caiguda l’home, que en tot moment estava conscient, s’ha donat un cop al pit i ha estat evacuat amb l’helicòpter dels bombers i després se n’ha fet càrrec del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). A l’acompanyant, també l’han evacuat i l’han deixat a Santa Cecília, que és on tenia el cotxe.