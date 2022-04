Un pres del Centre Penitenciari Lledoners ha fugit aquest dimarts al matí aprofitant un traslladat al dentista. Segons fons del Departament de Justícia, l’home, que estava en situació de presó preventiva, tenia una visita programada al metge i ha aconseguit fugir quan estava en una clínica dental de Terrassa.

Els fets s'han produït a dos quarts d'onze del matí quan el pres, que tenia una visita a una clínica dental, ha escapat gràcies a l'ajuda de dos còmplices. Els col·laboradors del reu han irromput al local sanitari i han buidat els extintors per generar una confusió que ha permès fugir amb el detingut. Els tres homes han pujat en un cotxe i han escapat.

Els Mossos d’Esquadra, que eren qui el custodiaven, han confirmat la fugida i han posat en marxa un dispositiu de recerca per localitzar-lo.

El pres té obertes altres causes i pendents alguns judicis, pels quals també té ordres de presó preventiva, entre ells un per un robatori a casa habitada. A més, també té una causa oberta, en la qual el jutge el va deixar en llibertat amb càrrecs, per la seva suposada vinculació amb un cas d'homicidi.