Els dos ocupants d'un vehicle han resultat ferits aquest dilluns en un accident de circulació al terme municipal d'Igualada. Els fets han tingut lloc a les 21:12 hores quan un cotxe que circulava per l'Avinguda Àngel Guimerà del municipi anoienc va sortir de la via per causes que es desconeixen.

Segons fonts dels Bombers de la Generalitat, dues persones van resultar ferides lleus i, en conseqüència, van ser ateses al lloc dels fets.