Especialistes de la Guàrdia Civil estan realitzant una inspecció del cotxe d'Óscar, amic d'Esther López i l'última persona que va reconèixer haver estat amb ella abans que desaparegués, el passat 12 de gener, als afores de Traspinedo (Valladolid), segons ha sabut Cas Obert, el canal d'investigació i successos de Prensa Ibérica. Un veí va trobar el cadàver d'Esther el 5 de febrer en una cuneta pròxima.

L'autòpsia feta a Esther López va revelar que havia patit greus lesions al maluc. Una de les hipòtesis és que podria haver estat atropellada. D'aquí ve que investigadors de Trànsit, Criminalística i de la Unitat Canina de la Guàrdia Civil estiguin duent a terme aquest dimecres una inspecció a fons del Volskwagen Tiguan gris d'Óscar, amic de la família d'Esther. Busquen indicis d'algun impacte a l'exterior del cotxe i també restes d'ADN o sang de la dona, especialment en la part posterior i en el maleter del vehicle.

Óscar és amic de la família d'Esther López, especialment de la seva germana. Abans de la desaparició de la jove, va ser convidat a menjar i a dormir a la seva casa en diverses ocasions.

Van discutir i va marxar caminant

La nit que va morir l'Esther, ella va estar amb Óscar i Carolo, un altre conegut del poble. La Guàrdia Civil va descobrir que, després de prendre's unes copes, els tres van estar en una zona coneguda com Las Bodegas. Óscar va declarar en un primer moment que, després de deixar a l'altre amic prop de la seva casa, l'Esther i ell van discutir perquè ella volia continuar de festa; després, segons la seva versió, la jove es va baixar del cotxe i va marxar caminant, a prop del restaurant La Maña, cap a dos quarts de quatre de la matinada. Pròxim a aquest punt està el camí que porta a la casa de Ramón 'el Manitas', que va ser detingut i investigat pel crim.

Temps després, Óscar va matisar que l'Esther va marxar perquè havia quedat amb algú aquella matinada, algú que passaria a recollir-la per allà i amb el qual la seva amiga marxava de festa a Valladolid. En una tercera ocasió va apuntar que l'Esther va baixar del seu cotxe per anar a buscar a Carolo, l'altre amic que acabava de marxar aquella nit.

El que sempre ha mantingut Óscar, un home separat i que treballa en una agència de viatges de la seva família a Valladolid, és que ell ja no va tornar a veure a l'Esther. Després que ella es baixés del seu cotxe, segons la seva versió, ell se'n va anar a la casa que la seva família té a la urbanització El Romeral, als afores de Traspinedo, i es va adormir. Aquella nit no hi havia ningú més a la casa familiar.

Va rentar el seu cotxe després de la desaparició

La investigació de la Guàrdia Civil ha revelat que poc després de la desaparició d'Esther, Óscar va portar a rentar el seu cotxe, un vehicle de rènting, que és el que ara està sent analitzat a la Comandància de la Guàrdia Civil de Valladolid. Es tracta de la segona inspecció del cotxe d'Óscar. En la primera, que es va realitzar de manera superficial, no es va trobar ADN ni sang de la jove. Sí que es van descobrir restes de sang de l'Óscar, però no va semblar una prova definitiva perquè és el propietari del cotxe i no tenen per què estar vinculats amb un episodi violent.

El 5 de febrer un veí va descobrir el cadàver d'Esther López, que es trobava panxa a terra al voral d'una carretera. Tenia les cames i els braços paral·lels, gairebé enganxats al cos. Al costat de la noia van trobar la seva motxilla i el seu telèfon mòbil. A la carretera pròxima no hi havia marques de frenada. La Guàrdia Civil creu que el cadàver va ser traslladat des d'un altre lloc, però fonts del cas admeten que "no sabem si la van moure deu metres o deu quilòmetres".