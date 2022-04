L'Audiència de Lleida ha condemnat a 9 anys de presó un home acusat d'agredir sexualment durant un any i mig la seva filla a Lleida. Considera el relat de la nena "creïble" i "prova de càrrec suficient per a enervar la presumpció d'innocència". A més, recull la sentència, durant el judici es van escoltar més testimonis que corroboraven aquest relat i els pèrits de l'Equip d'Atenció a la Víctima (EATAV) també van concloure en el seu informe que la menor deia la veritat quan explicava unes agressions sexuals que va patir per part del seu pare entre el 2018 i el 2019, quan ella tenia 10 i 11 anys i el pare 32 i 33. L'Audiència, en canvi, no creu l'home, que va negar els fets, i a més de la pena de presó, li retira la pàtria potestat.

Durant el judici, els psicòlegs de l'EATAV van destacar que el relat de la menor era compatible amb un abús sexual intrafamiliar i que era "molt ric, amb detalls i expressa sentiments". Al final del judici es va poder escoltar la declaració enregistrada que la menor va fer davant els psicòlegs, d'una hora i mitja, en què donava detalls dels fets. Els fets van passar des del gener de 2018, quan el pare tenia 32 anys i la nena 10, fins a l'agost de 2019. Segons es va poder sentir en la gravació de la menor emesa al final del judici, les agressions haurien anat en augment i tenien lloc els caps de setmana que el pare no treballava però la mare sí i per tant, es quedava amb l'home a casa. D'entre de les agressions patides per la nena, el pare li practicava sexe oral, ha explicat la menor amb les seves paraules, i després l'home li deia que "no havia de deixar que cap altre noi li fes això", ha relatat. "El primer cop li vaig dir que d'acord i pensava que no passaria més però no va ser així. Sempre passava el mateix", va assegurar la nena. "M'obligava a treure'm la roba i a fer coses que no volia", va dir. L'acusat va negar els fets i va declarar que la filla mentia influenciada per la mare i les tietes. A una d'elles precisament va ser a qui finalment va explicar què passava, després d'estar uns dies amb ella a Madrid, on vivia. Al judici van declarar les tietes, l'àvia i la mare, que van coincidir que en una trobada en un bar, a Lleida, li van preguntar a la nena pels fets i ella els va dir que el pare havia fet "coses de grans" amb ella. La sentència de l'Audiència de Lleida, que condemna l'home per un delicte continuat d'agressió sexual a menor de 16 anys, imposa a l'home, a més de la pena de presó i la retirada de la pàtria potestat, 8 anys de llibertat vigilada, li prohibeix comunicar-se o acostar-se a menys de 200 metres de la víctima durant 10 anys i l'obliga a indemnitzar-la amb 20.000 euros. També l'inhabilita per a qualsevol feina que comporti contacte regular i directe amb menors d'edat durant 12 anys. La sentència no és ferma i es pot recórrer al TSJC.