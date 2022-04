La Fiscalia demana set anys i sis mesos de presó per a un home que va ser sorprès pels Mossos d'Esquadra amb 2.204 pastilles d'MDMA (èxtasi) a l'estació d'autobusos de la Seu d'Urgell. Se l’acusa d'un presumpte delicte de tràfic de drogues que provoquen un greu perjudici per a la salut. Els fets van tenir lloc el 21 d'abril del 2020 quan la policia va localitzar la droga, amb un pes total de 1.319,36 grams, dins de la motxilla que duia l'acusat. Les pastilles intervingudes pels Mossos d'Esquadra a la Seu d'Urgell haurien tingut un valor d'uns 23.100 euros al mercat negre, al qual s'adreçaven. A més de la condemna de presó, el ministeri fiscal també demana per a l'acusat una multa de 92.400 euros. El judici se celebrarà el 21 d'abril a l'Audiència de Lleida.