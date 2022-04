Els bombers treballen en l’extinció d’un incendi que s’ha originat aquest dijous al matí a Coll de Nargó, segons han informat fonts dels Bombers de la Generalitat. El foc s’ha originat a tres quarts d’una i afecta massa forestal propera al camí del Montanissell. Aquest incendi, per un costat no té possibilitats de propagació per per un altre si ja que hi ha bosc. En l’extinció hi treballen nou mitjans terrestres i un d’aeri.