El departament d’Interior de la Generalitat, a través de la Direcció Generalitat de Policia ha obert una «informació reservada» per esclarir les circumstàncies que van permetre que un intern del Centre Penitenciari de Lledoners va aconseguir fugir quan sortia d’una visita al dentista a Terrassa, dimarts passat.

A preguntes de Regió7 sobre la possibilitat de prendre mesures en els dispositius de trasllat de reclusos, la conselleria ha respost que s’ha obert aquesta «informació interna» i que serà a partir de l’anàlisi dels fets que «es podran prendre conclusions de cara el futur». Tot i que els centres penitenciaris depenen del departament de Justícia, les custòdies durant els trasllats van a càrrec dels Mossos d’Esquadra que depenen de la conselleria d’Interior.

El pres en qüestió, Adrián M. de 22 anys, va aconseguir escapar-se de la custòdia policial aquest dimecres després de sortir d’una visita en una clínica dental de Terrassa. Segones les imatges captades per la càmera de seguretat d’un establiment de l’entorn, un còmplice va ruixar amb un extintor un dels dos agents que custodiaven el reclús i aquest va aprofitar la situació per fugir, tot pujant en un vehicle que l’esperava. El pres ahir no havia estat localitzat.

No era un pres conflictiu

Fonts consultades per Regió7 van explicar que l’escàpol no era un pres conflictiu i que estava ingressat en un dels mòduls convencionals de la presó. El reclús estava complint una condemna d’onze mesos per un robatori de vehicles i també tenia altres causes pendents, entre elles un intent d’homidici.

Aquest és el tercer pres del Centre Penitenciari de Lledoners que aconsegueix escapolir-se en el marc d’un trasllat per rebre assistència mèdica des de l’estiu passat. La primera evasió va tenir lloc el 6 d’octubre. El pres es va dislocar l’espatlla quan practicava una activitat física i va ser traslladat a l’hospital de Sant Joan de Déu de Manresa. Allà, aprofitant un moment d ela visita mèdica, va fugir. El segon pres es va escapolir quan estava al mateix hospital. En sortir de fer-se una prova, va veure una porta oberta i va aconseguir fugir, sense que el localitzessin.

Pel que fa a reaccions polítiques, el diputat del PSC Cristòfol Gimeno, considera que «respon a fets puntuals» i «s’evidencia que cal seguir treballant per reforçar protocols i mecanismes de suport a la tasca que es fa des dels centres penitenciaris». També es mostra convençut que «els diferents responsables vetllen pel compliment del protocol i el revisaran si cal revisar-lo perquè no es tornin a produir fets com aquest».

En la mateixa línia es s’expressa el diputat de Junts per Catalunya David Saldoni, que assenyala que «cal seguir treballant perquè això no passi, reforçant els desplaçaments» i també remarca que «cal seguir els protocols per tal que situacions com aquestes no tornin a passar perquè no son desitjables per a ningú».

Els presos mantenen el dret a assistència sanitària privada

Consultat per Regió7 sobre el trasllat del pres a una clínica dental privada de Terrassa, el departament de Justícia de la Generalitat de la Generalitat, va detallar que els reclusos mantenen el dret a a rebre assistència sanitària privada, com és el cas del reclús que va aconseguir evadir la custòdia policial aquest dimarts passat en ple centre de Terrassa.

De fet, segons han explicat altres fonts coneixedores de la situació de les presons, les sortides dels interns per rebre atenció mèdica privada no són estranyes.

En el cas de la presó de Lledoners, segons han explicat les fonts, hi ha un servei d’odontologia però que només fa les atencions més bàsiques, de manera que per rebre tractaments que requereixen de més prestacions, els reclusos són traslladats a clíniques o centres dentals on els poden rebre, com va se rel cas de dimarts.