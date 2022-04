Sant Fruitós iniciarà aquest mes d’abril les obres d’adequació de la nova comissaria de la Policia Local. Segons han explicat fonts de l’Ajuntament de Sant Fruitós la previsió és que la nova comissaria estigui enllestida d’aquí cinc mesos i mig.

La nova comissaria està ubicada al carrer Eugeni d’Ors, a tocar la plaça Onze de Setembre i ha de permetre dotar el cos policia d’unes instal·lacions més àmplies i més modernes que les actuals, ubicades a la plaça de l’ajuntament. En concret, guanyaran un 25% de superfície útil i en el nou local s'hi instal·la amb un lloguer amb opció de compra.

Les obres que es faran suposaran una important remodelació del local per adequar-lo a la seva nova funció. En concret s’enderrocarà un sostre mort per tal de guanyar més superfície i també es faran les obres necessàries en les divisòries interiors per separar espais; revestiments, paviments, instal·lacions elèctriques, de climatització, sanejament, fontaneria i de seguretat en cas d’incendi.

El programa funcional interior que es porta a terme també distribueix tots els elements adaptant-se a les necessitat d’aquest servei públic.

Les obres per adequar l’espai a les noves funcions s’han adjudicat per un import de 272.000 euros.

Actualment el cos policial està format per un total de 15 efectius.