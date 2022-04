La Guàrdia Civil ha intervingut fins a 18.940 euros a l'interior del recinte de la Farga de Moles, a les Valls de Valira (Alt Urgell). Els fets han tingut lloc aquest dijous cap a les onze del matí, quan els agents van aturar un vehicle amb cinc persones i procedent d'Andorra que circulava pel carril verd, que indica que els seus ocupants no tenen res a declarar. Quan els efectius els van preguntar si portaven diners en efectiu, un d'ells els va dir que tenia 8.000 euros. Un cop feta la verificació fiscal, es van trobar fins a 19.940 euros dins les pertinències d'un home de 40 anys i amb passaport de la República Dominicana. Per aquest motiu, es va aixecar un acta per la comissió d'una infracció a la normativa sobre blanqueig de capitals.

L'infractor va poder continuar el viatge amb 1.000 euros en efectiu en concepte de "mínim de supervivència" i la resta de diners van quedar dipositats a la duana a disposició de la Comissió per la Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries del Banc d'Espanya.