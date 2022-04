L’ajuntament de Piera ha iniciat el procediment per a la provisió d’una plaça de sergent de la Policia Local per mitjà d’un sistema de concurs de mobilitat horitzontal. En aquest procés hi poden participar funcionaris i funcionàries de carrera dels cossos policials d’altres municipis catalans, dels Mossos d’Esquadra i de les forces i cossos de seguretat de l’estat a Catalunya. A més, es crearà una borsa de treball per cobrir possibles baixes o vacants. Les persones que vulguin participar en el procés han de presentar la sol·licitud abans del proper 19 d’abril.