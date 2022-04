La Policia Nacional ha detingut quatre persones per estafar 10.665 euros, mitjançant submissió química, a un jove turista finlandès de 25 anys d'edat en un prostíbul del port d'Alacant. Els arrestats són el responsable i una empleada del prostíbul i dos taxistes que van facilitar els seus TPV per realitzar pagaments fraudulents a les targetes de crèdit de la víctima. El frau es va cometre la mateixa nit mitjançant transferències i pagaments a les targetes de la víctima, que va ser drogada amb diferents substàncies estupefaents.

Els detinguts tenen entre 30 i 52 anys i són tres homes de nacionalitat espanyola i una dona de nacionalitat romanesa. Dos d'ells ja tenien antecedents i els quatre van ser posats en llibertat amb càrrecs. Segons informa el cos policial, el jove turista es trobava residint ocasionalment a la província i recentment va sortir una nit amb uns amics per la zona d'oci del port d'Alacant. Un home es va acostar a aquest grup d'amics i després de presentar-se com a relacions públiques d'un pub els va oferir una copa gratis si acudien a l'establiment.

Els joves van acceptar la invitació però quan van entrar en el suposat pub van comprovar que es tractava d'un prostíbul. No obstant això, com que era gratis van acceptar prendre la consumició i un dels joves va començar a sentir-se mal mitja hora més tard de prendre's la copa.

Quan el jove es va sentir indisposat se li va acostar una dona que era emprada del club i li va donar una pastilla dient-li que es posaria millor. El jove es va prendre la pastilla i a partir d'aquell moment va perdre tota noció de consciència fins a la tarda de l'endemà, quan va ser trobat novament pels seus amics pels voltants de l'establiment.

El jove estava atordit i desubicat, però quan va recuperar la consciència es va adonar que li havien robat dues targetes de crèdit. Va ser llavors quan va consultar el seu saldo bancari i es va emportar les mans al cap. Li havien fet diverses transferències per valor de 6.000 euros des del seu compte bancari i, a més, havien usat les seves targetes per realitzar diversos pagaments per valor de 4.665 euros en concepte de serveis de taxi.

A poc a poc, en trobar-se millor, va comprovar que li havien canviat l'idioma del seu telèfon mòbil del finlandès a l'espanyol i va començar a recordar entre llacunes que, mentre tenia les seves facultats completament minvades, hi havia unes veus que li deien que intentés recordar el número PIN de les seves targetes.

El turista finlandès va sospitar que havia estat drogat deliberadament i va acudir a un centre mèdic per fer-se una analítica. L'anàlisi bioquímica va confirmar les seves sospites, ja que va donar positiu en amfetamines, cocaïna, marihuana, metamfetamina, MDMA i fins i tot metadona.

La víctima va acudir llavors a la Comissaria per presentar denúncia i explicar els fets. La Policia no va dubtar que es tractava d'un pla per drogar-lo, sotmetre'l químicament i així facilitar les seves dades bancàries sense el seu consentiment i estafar-lo.

El Grup de Delinqüència Econòmica de la Brigada Provincial de Policia Judicial d'Alacant va assumir la investigació del cas i inicialment va poder identificar i detenir per un delicte d'estafa a dos taxistes, ja que les seves terminals TPV es van usar en els pagaments de la víctima.

Els taxistes van admetre davant la Policia que van posar disposició del gerent del pub les seves respectives TPV perquè passessin la targeta d'un client, adduint que la seva no funcionava. A canvi d'això van rebre una comissió d'aproximadament el 10% dels pagaments realitzats, que van ascendir a 4.665 euros en una nit.

Els investigadors van continuar amb les seves perquisicions i van detenir al gerent de l'establiment i a una empleada per un delicte d'estafa, els quals van al·legar que els pagaments eren de les consumicions realitzades pel denunciant en el local.