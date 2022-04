Un incendi al número 39 del carrer Sant Bartomeu de Manresa, al barri de les Escodines, ha deixat quatre ferits. Dues de les persones afectades han estat traslladades a l'hospital de la Vall d'Hebron i els altres dos ferits, una dona i un menor, es troben a l'hospital de Sant Joan de Deu de Manresa amb cremades. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per aclarir el fets i una de les hipòtesis amb les quals treballen els investigadors és que el foc hagi estat intencionat. El foc s'ha originat a la porta d'un dels pisos a la planta baixa i ha afectat el rebedor i la porta, i també una instal·lació elèctrica, sense causar més danys.

De fet, de les quatre persones que ha atès el SEM tres han estat ateses al mateix lloc de l'incendi, al carrer Sant Bartomeu, mentre que una quarta persona, segons ha pogut saber Regió7, ha estat atesa al carrer Arbonés, prop dels jutjats. Aquesta quarta persona estava en estat greu i és una de les que finalment ha estat traslladada a l'hospital de la Vall d'Hebron. També un dels atesos al mateix carrer Sant Bartomeu estava en estat greu i ha estat traslladat a l'hospital barceloní, mentre que una dona en estat menys greu ha estat trasllada a l'hospital de Sant Joan de Déu de Manresa, on també s'ha traslladat un nadó en estat lleu.

Han treballat deu unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat, que han rebut l'avís perquè sortia fum al voltant de les 09:22 h. Degut a l'incendi, 30 persones han estat desallotjades del bloc on hi ha 15 habitatges. El foc però no ha penetrat en l'estructura de l'edifici segons han informat els bombers i per aquesta raó, després que s'hagi extingit han pogut tornar a l'habitatge.

A part del SEM i els Bombers, fins al lloc dels fets també s'hi han desplaçat els Mossos d'Esquadra que estan investigant què ha passat i també la Policia Local. El carrer s'ha tallat al trànsit.

El bloc on s'ha produït l'incendi és un bloc ocupat. Segons han denunciat en més d'una ocasió per part de l'Associació de Veïns de les Escodines, es tracta d'un edifici ocupat i que genera problemes de convivència a la zona, amb crits i també amb baralles al carrer.