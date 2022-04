La Sala Penal de l'Audiència Nacional ha condemnat a 7 anys i 6 mesos de presó Manuel Murillo, el vigilant de seguretat que el 2018 va manifestar la seva intenció d'assassinar el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Ho va fer al grup de whatsapp "Terrassa per Espanya", on expressava el seu desacord absolut amb l'exhumació de les restes del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos. Murillo, veí de Terrassa, tenia a casa seva un arsenal d'armes de foc i practicava al club de tir olímpic del Vallès.

Quan els Mossos el van detenir el 19 de setembre del 2018 van trobar a casa seva 16 armes de foc curtes i llargues, incloent-hi un fusell, un subfusell i quatre rifles d'altíssima precisió. Al cotxe tenia dues pistoles, una d'elles modificada i il·legal.

Al grup de whatsapp "Terrassa per Espanya" deia que estava disposat a "sacrificar-se per Espanya", titllava Sánchez de "roig de merda". Va ser detingut fruit de l'alerta que va donar una de les usuàries del grup de whatsapp, i inicialment l'Audiència Nacional va rebutjar el cas perquè considerava que no era terrorisme. El cas va passar d'un jutjat de Terrassa a l'Audiència Provincial de Barcelona, i aquest es va inhibir a favor de l'Audiència Nacional, que finalment el condemna a 7 anys i 6 mesos de presó. Són 2 anys i 6 mesos per delicte d'homicidi en grau de temptativa i 5 anys per dipòsit d'armes de guerra.

Un canvi en el panorama polític

El tribunal considera provat que Murillo "va anar interioritzant que la solució per produir un canvi en la situació política espanyola implicava causar la mort del president del govern, i per això es va dedicar a requerir ajuda per provocar-la". Els magistrats consideren que el gran nombre d'armes que li van trobar en els registres afegeix una circumstància de perill. Apunten que no hi havia cap pla "definitivament preparat", però consideren acreditat que Murillo mostrava cada vegada amb més determinació "una fixació infrangible de posar punt final a la vida del president del govern".

Els jutges no accepten que Murillo tingués cap mena d'alteració psíquica i rebutgen també que se li pugui aplicar cap eximent d'intoxicació etílica ni pel consum d'alcohol ni tampoc per medicaments. L'Audiència també condemna Murillo a 8 anys de privació del dret a la tinença d'armes, de manera que sis mesos després que hagi complert la totalitat de la condemna podrà tornar a disposar l'armes de foc.