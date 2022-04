"Prego. El Senyor, mentre jo resava, el Senyor m'ha dit que ha baixat allà i l'ha tocat, l'ha visitat. El Senyor m'ha dit que ha baixat a l'UCI. Vaig veure l'UCI on ell hi era, vaig veure com Déu el tocava... M'ha mostrat com li posava les mans al pit o al cap, no ho recordo bé. I li dic, ell se'n sortirà, el Senyor el curarà. Va ser dir-li això i des d'aquell dia va començar a millorar, molt a poc a poc, gairebé no es notava, però Déu estava fent l'obra, li va sortir un bacteri, un no sé què... Al·leluia, fins al dia d'avui que en uns dies se'n va cap a la seva 'kelly'".

Manuel Navarro Pérez apareixia en vídeos i missatges a TikTok en els quals, per exemple, anunciava la seva participació en la curació d'un malalt en temps de covid-19. El 25 de febrer, el Grup de Fugitius de la Policia Nacional el va detenir a Laudio (Àlaba), segons ha sabut Cas Obert, el canal d'investigació i successos de Prensa Ibérica. Ara es troba a la presó.

El seu empresonament no té res a veure amb les seves suposades curacions ni els seus missatges evangèlics. Navarro Pérez és, a més d'un predicador, un agressor sexual de menors i havia estat condemnat a 17 anys i sis mesos de presó per abusar de dos nens de 12 i 7 anys a Alacant. L'Audiència d'Alacant el va condemnar el juny de 2019 i el Tribunal Suprem ho va ratificar l'octubre de 2021. Havia d'ingressar a presó, però Navarro Pérez va desaparèixer d'Alacant, on vivia i on va cometre les agressions als menors, fills d'un familiar seu que els deixava a càrrec seu.

Una parella tiktoker

La recerca de Navarro Pérez no va ser senzilla. Va desaparèixer de la ciutat d'Alacant i també de la localitat d'Ondara, on tenia un domicili. Els investigadors de Fugitius de la Policia Nacional van detectar algun moviment de la seva targeta de crèdit a la província alacantina, però mai van trobar-se amb Navarro. Creuen que, mentre estava fugat, va acudir allà a visitar a un familiar seu que va estar malalt per coronavirus, però que es va tractar d'una visita fugaç abans de tornar al seu amagatall.

Navarro Pérez es va amagar lluny d'Alacant. Un especialista de la policia va detectar un rastre seu a les xarxes socials. Una dona, Adela, presumia a TikTok de la seva nova parella. Felicitava l'any nou amb ell i una ampolla de cava, posaven junts a la piscina d'un conegut parc d'atraccions... I també penjava alguns missatges evangèlics de l'home. La curació d'una persona greument malalta, per exemple, o algunes cançons religioses. Els investigadors van anar comprovant com anava creixent la seva xarxa virtual de seguidors fins quasi les cinc mil persones, una activitat, la del predicador, que havia iniciat abans de convertir-se en fugitiu de la justícia.

Al País Basc

La Policia Nacional segueix aleshores el rastre de la parella. Descobreix que té família a la província de Vizcaya. Havia viscut a Bilbao amb part de la seva família, però ja no estaven allà. Una nova pista els porta fins a Laudio (Àlaba). Investigadors de la Brigada Provincial de la Policia Judicial de Bilbao s'uneixen a les indagacions i vigilen durant una setmana la casa on està Adela, la parella del fugitiu. Des de fora, veuen a un home que no surt de la casa i parla molt per telèfon. Només treu el cap per la finestra per fumar, fet que aprofiten per fotografiar-lo des de lluny. Pot ser Navarro Pérez. El jutge no autoritza l'entrada al domicili per detenir-lo. Els agents han d'esperar.

El divendres 25 de febrer, a les set i mitja de la tarda, la seva paciència té premi. De la casa surt Adela amb un home. Els policies el detenen. L'home diu que ell no es diu Manuel Navarro Pérez, adverteix als agents que s'estan equivocant i treu el seu DNI amb un altre nom, el d'un cosí seu que està utilitzant des que està a la fuga. Més tard confessarà la seva verdadera identitat.

Navarro Pérez és a la presó per complir la seva condemna. La sentència va considerar provat que entre octubre de 2014 i octubre de 2015 va realitzar més d'una desena d'agressions i abusos sexuals a una nena de 12 anys i un nen de 7, fills d'un familiar de Navarro que els deixava a càrrec seu en la seva casa d'Alacant.

També, que l'home amenaçava a les víctimes amb "matar als seus pares" si deien el que els feia. I que, quan es negaven a anar a casa seva, els picava amb la corretja del cinturó, els punxava amb unes estisores i fins i tot en una ocasió, va cremar amb una planxa el front d'un dels nens.

Quan els policies van avisar a la família de què l'havien localitzat i detingut, un d'ells va contestar: "millor que l'hàgiu atrapat vosaltres, si l'atrapem nosaltres, el matem".