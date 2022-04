Ha cremat un palet a l'andana del tren de l'estació de Renfe a Castellbell i el Vilar. Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís al voltant de les 07:33 h i ha hi treballat una dotació. No hi ha hagut cap afectació i han pogut apagar el foc ràpidament i sense complicacions, segons han informat fonts dels bombers.