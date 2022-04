La Polseguera de Moià ha fet pública la seva proposta perquè es mantingui l’ateneu i que passa perquè Aliseda es faci càrrec de la rehabilitació de La Masia, un espai públic ara en desús perquè pugui convertir-se en un espai autogestionat per entitats i col·lectius de la comarca. Aquesta proposta, diu l’entitat, l’haurien d’acceptar l’ajuntament de Moià i també Aliseda que és la immobiliària propietària de l’espai on ara hi ha l’Ateneu La Polseguera, que va ser «alliberat» l’any passat. Es tracta d’un complex residencial que amb l’esclat de la bombolla immobiliària es va quedar a mig construir.

En la seva proposta, la Polseguera considera que al poble hi falten espais públics on desenvolupar l’activitat social, política i cultural de la comarca, i que la presència d’un complex residencial sense acabar és una mostra d ela «mala planificació d’èpoques passats» i també asseguren que la venda del complex amb la qual Aliseda «porta especulant més de 10 anys», diuen, els portaria un «benefici ingent en detriment del poble». Per això consideren que cal que la propietat «faci una reparació al poble damnificat». Per això demanen, també que un 20% de l’espai dels habitatges que es construiran siguin socials i públics i un 10% siguin pisos d’emergències per a dona. També, que el 50% dels llocs de treball per a les obres es reservin a persones de la comarca en situació de vulnerabilitat i atur.