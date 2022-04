Quatre persones han quedat ferides per una explosió en uns baixos d’un edifici del carrer València de Barcelona, el número 73. Una d’elles es troba en estat greu, dues en estat menys greu i una darrera en estat lleu. Totes elles han estat traslladades a centres hospitalaris. Els fets haurien passat abans de les quatre de la matinada per causes que els Mossos investiguen. Fins al lloc dels fets s’han desplaçat 13 dotacions de Bombers i 11 unitats del SEM. Els equips medicalitzats han atès 34 persones afectades que han sortit il·leses i s’han donat d’alta in situ. Els Bombers de Barcelona han desallotjat 8 finques afectades, però alguns veïns ja han pogut tornar a casa seva. Els veïns expliquen que als baixos hi ha un bar.

Moments esgarrifants incendi a Barcelona entre carrer valencia i avinguda roma. Explosió i molta flama i fum. Espero que tothom estigui bé…. Molt de vent i propagació ràpida. Bombers treballant-hi ja @324cat pic.twitter.com/7uoimnnFX0 — Robert Diez (@robertdiezjr) 12 de abril de 2022 Els veïns han alertat a les 3.50 hores d’una explosió amb boles de foc que han provocat petits focs en altres pisos i a la façana de l’edifici, segons ha explicat Víctor Molinet, cap de guàrdia dels Bombers de Barcelona. La finca més afectada és justament la del carrer València número 73, ja que la pròpia entrada ha quedat afectada de forma estructural i cal estudiar si és segur que hi passin els veïns. A més, també hi ha una afectació puntual en dos pisos de l’avinguda Roma número 90, on s’han produït incendis a causa de l’explosió. En aquests dos habitatges s’hauran de fer reparacions, però la resta de veïns podran tornar aquest matí. Els equips d’emergències també revisen el número 71 del carrer València, el 181 del carrer Calàbria, i el 86, 88 i 90 de l’avinguda Roma. Els desallotjats dels números 67 i 69 del carrer València ja han pogut tornar als seus domicilis. Pel que fa als ferits, el greu i els dos de menys gravetat han estat evacuats pel SEM a l’Hospital Vall d’Hebron, mentre que el lleu ha estat traslladat a l’Hospital Sagrat Cor.