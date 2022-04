Una cantada que té per objectiu omplir la plaça Major de Manresa i cantar conjuntament la cançó de Buhos «T’he trobat a faltar», serà el pròleg de la desena edició de la caminada solidària entre Manresa i Montserrat dels Mossos d’Esquadra.

La macrocantada se celebrarà el dissabte 7 de maig -la caminada dels Mossos d’Esquadra és el divendres 13- i s’adreça a persones de totes les edats sense necessitat de coneixements de cant o de música. La cantada té com a lema «Junts cantarem per vèncer el càncer» i es fa en benefici del programa de mecenatge per lluitar contra el càncer de la Fundació Althaia. La iniciativa està organitzada per l’Ajuntament de Manresa, amb la col·laboració de Mossos Solidaris, la Fundació Althaia i The Sing Sang Sung, en el marc del 10è aniversari de la caminada Fem el camí al teu costat, que cada any recull diners per als serveis d’Oncologia de la Catalunya Central.

L’esdeveniment començarà a 2/4 de 6 i durarà fins a les 7. Durant aquest temps, s’ensenyarà, de manera fàcil i divertida, la cançó a tots els participants i, al final, es cantarà conjuntament. Per això, es convertirà en un concert molt especial, ja que, a ‘The Sing Sang Sung’, tots els assistents canten i, d’aquesta manera, esdevenen artistes. Per participar en la macrocantada, cal inscripció prèvia a www.femelcami.cat. Quan es fa aquesta inscripció, es convida els assistents a comprar la samarreta solidària de Fem el camí al teu costat i que s’entregarà el mateix dissabte a la plaça Major.