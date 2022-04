El Servei Català de Trànsit (SCT) calcula que 370.000 vehicles sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 15 h de dijous i les 15 h de divendres, durant la segona fase de Setmana Santa. L'operació retorn tindrà lloc des de les 12 h del diumenge fins a les 24 h de Dilluns de Pasqua i s'estima que retornaran uns 570.000 vehicles. Seran xifres de mobilitat similars a les Setmana Santa prepandèmiques, amb una distribució equitativa de destinacions de platja i muntanya. Entre les mesures que s'adoptaran per evitar retencions de tornada -tenint en compte els peatges alliberats- hi ha l'habilitació d'un carril addicional a l'AP-7, des de Vilafranca fins al Papiol, diumenge i dilluns. A més, els Mossos faran 1.130 punts de control.

Les vies que s'estima que concentraran més mobilitat són l'AP-7, la C-16, la C-17, la C-33, la C-35, la C-65, la C-31, l'A-2, la C-55, l'N-340 i l'N-145. Segons ha explicat el director del SCT, Ramon Lamiel, es posaran 200 quilòmetres de mesures de circulació, regulació i ordenació del trànsit en totes dues fases, la sortida i la tornada. Entre les mesures hi ha, per exemple, els carrils addicionals i un dispositiu d'informació als conductors per aprofitar al màxim la capacitat de les vies.

A més, una altra mesura destacada per drenar el trànsit serà la restricció de circulació en determinades vies de vehicles pesants tant diumenge com dilluns. Lamiel també ha afirmat que es faran actuacions de senyalització i recursos en col·laboració amb municipis on es preveu una gran afluència de turisme.

L'efecte pandèmia

En aquesta operació especial no hi haurà restriccions per la covid-19 i per això des del SCT calculen que es pot produir un efecte descompressió de la pandèmia en la mobilitat. A més, la majoria d'autopistes tenen els peatges alliberats i això suposa un increment del trànsit de pas en aquests eixos viaris.

De fet, Lamiel ha explicat que des de l'aixecament dels peatges s'ha notat aquest increment amb un total de 126 quilòmetres de cues i 166 hores de retencions, amb una mitjana d'1,3 hores de retencions. En un de cada dos caps de setmana analitzats s'han reproduït retencions en punts concrets.

Quant a la sinistralitat, el director del SCT ha apuntat que la registrada el 2021 i aquests primers mesos del 2022 és "molt dispersa" i per això consideren que cal una estratègia "més dinàmica" per prevenir accidents a les carreteres. "Hem de ser una mica a tot arreu per controlar conductes inadequades", ha afirmat en roda de premsa.

1.130 controls

Per això, els Mossos d'Esquadra establiran tant en les vies de màxima mobilitat, com en vies secundàries i allà on es preveu més circulació, un total de 1.130 controls amb la participació de 1.511 efectius de trànsit. Seran controls d'alcoholèmia i drogues, seguretat passiva, distraccions, velocitat, transports o de motocicletes.

Per acabar, i a les portes d'aquesta segona fase de l'operació sortida, Lamiel ha apel·lat a la responsabilitat i prudència de la ciutadania, atès que aquest 2022 hi ha hagut un increment de la sinistralitat mortal especialment els mesos de gener i febrer i que les dades d'abril també assenyalen un lleuger repunt respecte a 2019. "En la primera Setmana Santa després de la pandèmia, volem que la gent surti, però volem sobretot que torni", ha conclòs avançant el missatge principal que contindrà la campanya 'Volem que tornis'.

En paral·lel, el Departament d'Interior ha fet una crida a gaudir del medi natural "amb seguretat i civisme" aquesta Setmana Santa i ha demanat extremar les mesures de seguretat en la pràctica d'activitats, especialment a la muntanya. En aquest sentit, recorden que el Grup d'Actuacions Especials (GRAE) dels Bombers de la Generalitat van fer entre el 29 de març i el 5 d'abril de 2021 111 serveis, dels quals 92 van ser rescats de muntanya i 17 recerques de persones perdudes al medi natural.