Un incendi va cremar el sostre de fusta d’una casa de tres plantes al carrer de l’Església d’Olesa de Montserrat, la nit de dimarts a dimecres. Les flames van cremar uns 8 m2 del sostre, però no van causat danys estructurals i les bigues no es van veure afectades. Segons fonts dels Bombers, l’incendi es va donar per extingit a les 00:26 h i no hi va haver ferits.