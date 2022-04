Familiars i amics s'han aplegat aquest dijous a la tarda al Parc de l’Agulla en un emotiu i càlid homenatge a la manresana Jordina Martínez Playà. Era el dia que justament feia un any que la jove va morir assassinada presumptament a mans del seu exmarit.

Una part dels assistents han sortit del carrer de la Pau, on vivia la Jordina, i quan han arribat al Parc de l’Agulla s’hi han afegit la resta. Tots plegats, més d’un centenar de persones, han fet dues voltes al llac tot recordant un recorregut que sovint ella mateixa feia.

Tot seguit, han fet una gran rotllana i la mare de la Jordina, Rosa Playà ha assegurat estar «contentíssima» de veure tantes persones perquè «veig que la Jordina era molt estimada i s’ho mereix. Moltes gràcies a tots». Tot seguit, han llegit un poema de Miquel Martí i Pol i Berta Portabella ha interpretat Un núvol blanc de Lluís Llach.

També s'ha llegit un text recordant que fa un any «el nostre cor es va trencar i les nostres vides van canviar per sempre». Els fets, van portar a «viure moments d’incredulitat, d’impotència, de dolor intens i de molta tristesa», deia el text. També, que «a tu Jordina, et volíem entre nosaltres» i que «tots, tots... t’estimàvem i continuem estimant-te» perquè tot i no ser-hi físicament, és «en els nostres cors». També han recordat que «un assassinat no es pot tolerar» i han demanat «justícia i coacció malgrat que això no ens tornarà la nostra Jordina, però potser evitarà que li passi a altres dones».

Després, s'ha interpretat Et recordo de Txarango i de nou, la mare s'ha tornat a dirigir a tots els allà presents per agrair-los la presència en el que ha estat «un bon record perquè la Jordina era excepcional».

També va ser el moment d’alçar uns globus vermells, amb forma de cor, on deia «Jordina t’estimem».