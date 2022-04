Els Mossos d'Esquadra busquen els autors dels trets disparats des d'una moto que han ferit un home i un menor aquest divendres al vespre a la Barceloneta. Segons fonts policials, els fets s'han produït al voltant de les nou del vespre al carrer Sevilla, molt a prop del Passeig Joan de Borbó.

Dos individus que viatjaven a bord d'una moto han disparat contra l'home, que ha resultat ferit a la cama, mentre que un menor que es trobava la zona ha patit ferides a un peu com a conseqüència del rebot d'una de les bales. Els dos han estat evacuats a l'hospital. Els Mossos han iniciat una investigació per aclarir els fets i juntament amb la Guàrdia Urbana i altres cossos policials han desplegat un dispositiu policial per localitzar-ne els autors.