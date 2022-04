Els Mossos d’Esquadra consideren que l’incendi intencionat d’aquest dilluns al número 39 del carrer de Sant Bartomeu de Manresa, al barri de les Escodines, és un intent d’homicidi. En relació amb aquest cas, han fet dues detencions, la d’un home i una dona de 21 i 30 anys que estan acusats d’un delicte d’homicidi en grau de temptativa i un delicte d’incendi. L’home, ingressat a l’hospital però per al qual el jutge ha decretat presó, vivia al bloc de l’incendi, tal i com ja avançava aquest dijous Regió7. La dona ha quedat en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial, aquest dijous.

L’incendi va tenir lloc cap a les 9 del matí de dilluns. Segons fonts dels Mossos d’Esquadra, la nit anterior als fets, les dues parts van mantenir una discussió, els motius de la qual no han transcendit, i el presumpte autor del fets va amenaçar la víctima que de cremar-li l’habitatge. Al matí següent, acompanyat d’una dona, l’home es va presentar al seu habitatge i quan li va obrir la porta el va ruixar amb gasolina i li va calar foc amb un encenedor. Les flames es van afectar l’entrada del pis, a la planta baixa de l’edifici, la porta de l’habitatge del davant i el quadre elèctric de l’escala sense provocar danys estructurals.

L’home que presumptament va provocar l’incendi va aconseguir fugir del lloc . Tot i això, va patir ferides de gravetat i quan era a uns 500 metres del lloc dels fets, al carrer Arbonès i prop dels jutjats, va desplomar-se. Els serveis d’emergències van rebre l’alerta, i els Mossos d’Esquadra, després d’algunes gestions el van poder relacionar amb els fets del carrer Sant Bartomeu. El SEM el va atendre el va traslladar a l’hospital de la Vall d’Hebron de Barcelona. L’endemà, el dimarts, se’l va detenir. El mateix també es va detenir la dona que hauria actuat amb ell i que ara està en llibertat amb càrrecs.

D’altra banda, els tres ocupants del pis on hi va haver l’incendi també van patir ferides de diferent gravetat. En el cas de l’home, va resultar ferit greu i va ser traslladat també a l’hospital de l Vall d’Hebron de Barcelona. La dona, en estat menys greu va ser portada a l’hospital de Sant Joan de Déu de Manresa, on també hi van ingressar el seu nadó, nascut fa poques setmanes, per inhalació de fum. A més, es van evacuar una trentena de veïns que va poder tornar als habitatges poc després, un cop els tècnics van confirmar que el foc no havia provocat danys estructurals a l’edifici.

Aquest dijous, Regió7 ja explicava que el presumpte autor de l’incendi era un dels veïns dels pisos superiors d’aquest bloc ocupat, segons van explicar alguns dels veïns del mateix immoble que volen mantenir l’anonimat pel temor a represàlies. També segons el relat dels veïns, un d’ells va perseguir l’acusat fins que va caure a terra prop dels jutjats per la gravetat de les ferides que s’havia fet. Mentrestant, altres veïns van intentar apagar l’incendi fins que hi van arribar els bombers.

L’Associació de Veïns de les Escodines ha assenyalat reiteradament l’immoble on es van produir els fets com dels blocs del barri amb ocupacions conflictives, tal i com recollia el passat 12 de març, Regió7. Asseguren que crits, discussions i baralles entre els mateixos ocupes són freqüents i que en més d’una ocasió han acabat al carrer. Dilluns passat, una d’aquestes discussions va acabar amb un incendi i un delicte d’intent d’homicidi i quatre persones ferides, dues de les quals de gravetat.